Президент отметил наградами медицинских работников Костанайской области





В преддверии Дня медицинского работника Президент Казахстана отметил представителей сферы здравоохранения государственными наградами и почетными званиями за значительный вклад в развитие отечественной медицины и многолетний добросовестный труд.

Соответствующий указ был подписан 18 июня.

Орденами награждены врачи, ученые и руководители медучреждений

Орденом «Барыс» II степени награжден председатель правления Национального научного центра хирургии имени А.Н. Сызганова Болатбек Баймаханов.

Ордена «Парасат» удостоены руководители и специалисты медицинских организаций из Туркестанской, Павлодарской и Кызылординской областей, а также Астаны.

Орденом «Құрмет» награждены 17 представителей сферы здравоохранения, среди которых руководители больниц, ученые, преподаватели медицинских вузов и практикующие врачи.

Среди награжденных есть представители Костанайской области

Государственных наград удостоены и медицинские работники Костанайской области.

Орденом «Құрмет» награждены заведующая отделением Джангельдинской районной больницы Нуржамал Бимаганбетова и медицинский директор ТОО «Поликлиника №5 города Костаная» Лаура Исабекова.

Вручены медали «Ерен еңбегі үшін» и «Шапағат»

Ряд медицинских работников отмечен медалью «Ерен еңбегі үшін». Награды получили руководители медицинских организаций, профессора, заведующие отделениями и медицинские директора учреждений здравоохранения.

Медалью «Шапағат» награждены специалисты, внесшие значительный вклад в развитие системы здравоохранения, детской реабилитации, онкологической помощи, службы крови и перинатальной медицины.

Присвоены почетные звания

Почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» присвоено заместителю начальника отдела Больницы Медицинского центра Управления делами Президента Валерию Бенберину.

Звание «Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері» получили ветеран здравоохранения Рахат Байгошкарова, директор Мангистауского областного перинатального центра Жапырак Епенова, директор Больницы Медицинского центра Управления делами Президента Раушан Карабаева и советник директора учреждения Сауле Кисикова.

Президент отметил, что труд медицинских работников играет ключевую роль в сохранении здоровья населения и развитии системы здравоохранения страны.

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