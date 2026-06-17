Спасибо, доктор: Айзада Бекенова поздравила акушера-гинеколога Мавлиху Мырзатаевну с профессиональным праздником





В преддверии Дня медицинского работника жители региона продолжают направлять слова благодарности и поздравления врачам, чей труд помогает сохранять здоровье и дарить людям самые счастливые моменты в жизни.

Тёплые слова признательности в адрес врача акушера-гинеколога Мавлихи Мырзатаевны выразила Айзада Бекенова. В своём обращении она отметила высокий профессионализм специалиста, её преданность профессии и внимательное отношение к пациентам.

По словам автора письма, работа акушера-гинеколога требует не только глубоких знаний и ответственности, но и особой душевной чуткости, ведь именно эти специалисты помогают появляться на свет новым жизням.

«Каждый день Вы дарите женщинам заботу, надежду и уверенность, а самое главное — стоите у истоков новой жизни, помогая появиться на свет самым дорогим и долгожданным детям», — говорится в поздравлении.

Айзада Бекенова подчеркнула, что высокий профессионализм, ответственность и доброе отношение к пациентам заслуженно снискали врачу уважение коллег и благодарность многих семей.

«Ваше мастерство, преданность выбранному делу и доброе сердце являются ярким примером истинного служения медицине», — отмечает автор обращения.

В завершение Мавлихе Мырзатаевне пожелали крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, душевной гармонии, новых профессиональных достижений и благодарных пациентов.

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