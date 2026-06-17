Спасибо, доктор: Айзада Бекенова поздравила акушера-гинеколога Мавлиху Мырзатаевну с профессиональным праздником

В преддверии Дня медицинского работника жители региона продолжают направлять слова благодарности и поздравления врачам, чей труд помогает сохранять здоровье и дарить людям самые счастливые моменты в жизни.
Тёплые слова признательности в адрес врача акушера-гинеколога Мавлихи Мырзатаевны выразила Айзада Бекенова. В своём обращении она отметила высокий профессионализм специалиста, её преданность профессии и внимательное отношение к пациентам.
По словам автора письма, работа акушера-гинеколога требует не только глубоких знаний и ответственности, но и особой душевной чуткости, ведь именно эти специалисты помогают появляться на свет новым жизням.
«Каждый день Вы дарите женщинам заботу, надежду и уверенность, а самое главное — стоите у истоков новой жизни, помогая появиться на свет самым дорогим и долгожданным детям», — говорится в поздравлении.
Айзада Бекенова подчеркнула, что высокий профессионализм, ответственность и доброе отношение к пациентам заслуженно снискали врачу уважение коллег и благодарность многих семей.
«Ваше мастерство, преданность выбранному делу и доброе сердце являются ярким примером истинного служения медицине», — отмечает автор обращения.
В завершение Мавлихе Мырзатаевне пожелали крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, душевной гармонии, новых профессиональных достижений и благодарных пациентов.
Президент отметил наградами медицинских работников Костанайской области
В 20 лет — почти 7 миллионов на пенсию: кто эти казахстанцы
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.