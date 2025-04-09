В 20 лет — почти 7 миллионов на пенсию: кто эти казахстанцы

В Казахстане нашлись молодые вкладчики, чьи пенсионные накопления уже в 20–21 год превышают порог минимальной достаточности. По данным ЕНПФ, на счетах таких граждан находится около 6,67 млн и 6,96 млн тенге соответственно, передает informburo.kz
Вопрос о молодых миллионерах в ЕНПФ задали министру
В кулуарах Сената журналисты поинтересовались у министра труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев, кем нужно работать в столь молодом возрасте, чтобы накопить такие суммы, и существуют ли в стране соответствующие вакансии.
Однако глава ведомства не смог ответить на этот вопрос.
«Пенсионный счёт — это не депозит»
По словам министра, пенсионные накопления не следует воспринимать как банковский вклад, а основной целью повышения порогов минимальной достаточности является сохранение средств для будущего пенсионного обеспечения граждан.
Ертаев отметил, что государство располагает и другими инструментами для решения вопросов, связанных с лечением или кредитными обязательствами, поэтому пенсионные накопления должны прежде всего выполнять свою основную функцию.
В Минтруда не ведут такой учёт
Министр также пояснил, что информацией о том, кто именно из молодых казахстанцев смог накопить столь значительные суммы на пенсионных счетах, располагает ЕНПФ.
«Что это за молодые граждане и каким образом они сформировали такие накопления, мне сложно сказать. Такой учёт ведёт сам пенсионный фонд, а не Министерство труда», — отметил глава ведомства.
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