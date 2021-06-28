Мошенники звонят от имени работников ЦОНа

В связи с участившимися случаями мошеннических действий, «Правительство для граждан» предупреждает, что сотрудники ЦОНа не обзванивают клиентов и не просят погасить долги или сверить паспортные данные.

Работники госкорпорации также не имеют доступа к базам данных должников, не могут заблокировать банковские счета или поставить запрет на выезд за границу. Вся коммуникация с клиентами осуществляется только через Единый контакт-центр 1414.

Через SMS-уведомления клиентам сообщают о имеющейся брони, истечении срока действия документов или готовности госуслуги.

Просим казахстанцев быть бдительными и не передавать посторонним лицам свои паспортные данные или цифровые подписи.

Получив доступ к вашему личному кабинету злоумышленники могут использовать вашу личную информацию в корыстных целях.

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