Мощи Матроны Московской прибудут в Костанай

В Костанай прибудет Великая святыня — мощи блаженной Матроны Московской. Доставит мощи митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

В Константино-Еленинский кафедральный собор можно посетить 11 апреля с 9.30 до 23.00 и 13 апреля с 7.30 до 19.00.

12 апреля мощи будут с 7.30 до 23.00 в Свято-Никольском храме, что в районе 15-го магазина.

12 апреля божественную литургию возглавит митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. В Свято-Никольском храме начало богослужения в 8.30.

13 апреля литургия пройдет в Константино-Еленинском кафедральном соборе. Начало в 8.30.

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