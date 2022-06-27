Мощи святого Луки Крымского доставлены в Костанайскую область

Четыре дня в Костанайской области будет находиться православная святыня. В наш регион доставлены мощи святого Луки Крымского.

Большая очередь людей выстроилась в Константино-Еленинском соборе. Люди пришли поклониться мощам.

«По благословению высокопреосвященного митрополита Александра, главы православной церкви Казахстана ,в нашу епархию прибыли мощи святого Луки, чудовотворца и архиепископа Крымского. Они прибыли из Алматы и пробудут у нас в епархии четыре дня», — говорит иерей Константино-Еленинского собора Димитрий Мануйленко.

Архиепископ Лука Крымский наш современник. В миру известен как Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий — хирург с мировым именем, доктор медицины, профессор. Он является автором трудов по анестезиологии и гнойной хирургии. Созданными им медицинскими атласами современные медики пользуются и сейчас. Будучи уже состоявшимся известным врачом, он принял сан священника. В последствии был репрессирован, но реабилитирован за научный труд в медицине. Его принято считать покровителем медицинских работников.

«Чего обычно просят люди? Обычно исцеления, каких-то таких болезней, которые тяжело исцелить. Потому что святитель так вот, он во время Великой Отечественной войны просто находясь в ссылке, просил, чтобы его из ссылки забрали, чтобы он помогал тем бойцам, которые воюют за нашу страну, чтобы их оперировать и он оперировал их сутками», — поделился иерей Константино-Еленинского собора Димитрий Мануйленко. Мощи святого Луки Крымского будут находиться в областном центре ровно 2 дня. Сегодня они доставлены сюда, в Константино-Еленинский собор, а завтра будут перевезены в Свято-Никольский храм.

29 июня мощи доставят в храм Иоанна Богослова в город Рудный, а 30-го июня в храм Казанской иконы Божьей Матери в Тобыл. Таким образом, возможность поклониться мощам и попросить об исцелении, у верующих Костанайской области будет четыре дня. Двери храмов, в которых согласно расписанию будут находиться мощи, будут открыты с половины восьмого утра и до 11 часов вечера.

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