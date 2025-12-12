Антициклон, обеспечивавший морозную и маловетреную погоду без осадков, покидает территорию Казахстана. На смену ему смещается мощный циклон, который в ближайшие дни существенно изменит погодные условия в республике.

Подпитываемый влажными воздушными массами, циклон принесёт на большую часть территории страны осадки в виде дождя и снега, местами ожидаются гололед и метели. Одновременно с этим синоптики прогнозируют усиление ветра: на западе, севере и в центре Казахстана ожидается очень сильный ветер с порывами 30 м/с и более.

Жителям и гостям страны рекомендуют учитывать ухудшение погоды при планировании поездок, быть осторожнее на дорогах и по возможности избегать дальних выездов в период непогоды.

