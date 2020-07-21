Московские врачи прибыли в Костанайскую область — фото, видео

По личной договоренности акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова с мэром Москвы Сергеем Собяниным, группа медиков из Российской Федерации в составе 15 человек прибыла в Костанай. Об этом сообщает оперативный штаб.

В составе бригады: пульмонолог, хирург, анестезиолог-реанимотолог, инфекционист, эпидемиолог, рентгенолог, врачи-лаборанты. Возглавляет группу заведующий отрядом бригад специализированной мед.помощи для работы в ЧС, врач-хирург НИИ им.Н.В.Склифосовского Олег Черныш. Также в составе бригады медработники из 8 организаций здравоохранения Москвы, в том числе городской клинической больницы (Коммунарка), больницы им.М.П.Кончаловского.

«Российские специалисты в течение двух недель будут оказывать консультационное и практическое содействие костанайским медорганизациям в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Бригады будут работать на базе провизорных и инфекционных стационаров, развернутых в городах Костанай и Рудный», — сообщили в оперштабе.

Сегодня аким области Архимед Мухамбетов встретился с прибывшей делегацией. В ходе встречи он рассказал о принимаемых мерах в борьбе с COVID-19 в регионе и выразил надежду на плодотворное сотрудничество.

Он напомнил, что из местного бюджета уже закуплены аппараты искусственной вентиляции легких, видеобронхоскопы, ларингоскопы, дефибрилляторы, анализаторы газов в крови, хирургические отсосы,прикроватные мониторы,. К сведению, в области имеется 247 аппаратов ИВЛ, из которых 66 закуплено в этом году.

Также планируется приобрести 3 компьютерных томографа и 15 рентген-аппаратов, а также МРТ — аппарат для Рудненской городской больницы.

Проводится работа по проведению кислородной сети в крупных провизорных и инфекционных стационарах – это в Областной и городской больницах города Костанай, Рудный и противотуберкулезного диспансера города Тобыл. В область уже начали поступать кислородные концентраторы. Всего поступят 400 кислородных концентраторов.

В ходе встречи Олег Черныш озвучил, что бригада будет работать в трех направлениях: это консультации костанайским коллегам, лечение больных от коронавирусной инфекции и проведение обучающих лекций. Также О.Черныш поблагодарил главу региона за оказанный прием.

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