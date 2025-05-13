По факту ДТП с погибшим, с участием мотоцикла, имевшего место на автодороге «Костанай-Карабутак» полицией начато досудебное расследование.
По предварительным сведениям, ночью 10 мая 2025 года на автодороге «Костанай-Карабутак» в 4 км от станции Тобол произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла «BMW» и автомобиля «MAN».
В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте.
Полицией начато расследование по статье 345 ч.3 (Нарушение правил дорожного движения , повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Казахстан.
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