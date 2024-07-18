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Мотоциклиста сбил автомобиль в Костанае

Фотография для новости Мотоциклиста сбил автомобиль в Костанае

Кадр из видео

По факту дорожно-транспортного происшествия в Костанае с участием автомобиля «Rover» и мотоцикла, в котором пострадал человек, начато досудебное расследование.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, при повороте налево, не убедившись в безопасности маневра, совершил столкновение с мотоциклом.

В результате аварии водитель легкомоторного транспорта доставлен в городскую больницу.

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