Может быть и хуже. Ситуация с подачей питьевой воды в городе Тобыл и селе Заречное критическая

Ситуация с подачей питьевой воды в городе Тобыл и села Заречное обостряется до критической. Теперь речь идет о том, что уже существующий график отключения воды значительно ужесточат. Напомним, что с мая этого года, людей уведомили о времени отключения и вода в кранах стала исчезать на 12 часов в сутки, по 6 часов днем и ночью. Вымыть руки или, к примеру, постирать теперь можно только по графику, передает alau.kz

На вопросы жителей в прямом эфире в соц.сетях коммунальщики дали ответы на особо острые вопросы. Временно, по их мнению, ситуацию может улучшить дождь.

«Возможности увеличения подачи воды нет. Оно может возникнуть в случае прохождения осадков атмосферных. Если есть у нас там что-то на пятницу, будем надеяться что будет. Тогда ситуация исправиться. Проще говоря, должен быть дождь? Проще говоря должен быть дождь», — сказал в эфире директор КГП «Затобольская ТЭК» Александр Фищук.

А пока, люди жалуются и на то, что даже в те часы, когда воду дают, напор слабый и она течет из крана грязной. Из строя выходят стиральные машины и водонагреватели. И на это у коммунальщиков есть объяснение.

«Вода при таком режиме, когда оборудование включается-выключается, первое время при включении минут 10-15 вода идет не лучшего качества. Это надо признать. Когда режим рабочего оборудования стабильный — этого нет», — говорит Александр Фищук.

Корень зла коммунальщики видят в увеличившемся количестве потребителей из-за строительства целого микрорайона в селе Заречное и поливе. Подача технической воды ни в Тобыле, ни в Заречном не производится. И другого выхода, кроме как поливать свои огороды питьевой водой, у людей нет. Осложняет ситуацию установившаяся жаркая погода.

«С нашей стороны предприятие, работает в полном режиме, на полную нагрузку. Даже немножко выше. Если у нас мощность водозабора 3880 кубов в сутки, то мы выдаем 4100 кубов нашим потребителям. Но при этом потребление на вчерашний день составило 4890 кубов», — отметил директор ТЭК.

Как пояснил представитель отдела ЖКХ, на сегодня из областного бюджета уже выделены средства на строительство водовода от Костаная до Заречного. Подключат от этого источника и село Октябрьское. Однако, произойдет это не скоро.

«Подача воды стабильная будет только со следующего года, так как на сегодняшний день разработано ПСД и объявили конкурс на строительно-монтажные работы. После проведения конкурса о государственных закупках, будет уже начато строительство водопровода от города Костаная до села Заречное», — разъяснил руководитель отдела ЖКХ Костанайского района Каиржан Курмангалиев.

А пока разыгрывается конкурс, жителям Тобыла и Заречного не остается ничего другого, кроме как запастись терпением, емкостями и научиться расходовать воду в крайне экономном режиме. До октября воду продолжат отключать ежедневно и вполне возможно с еще большим ужесточением.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.