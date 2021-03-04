Может ли Казахстан перейти на 4-дневную рабочую неделю

Может ли Казахстан перейти на четырехдневную рабочую неделю, рассказали в Минтруда и Миннацэкономики, передает zakon.kz.

В феврале этого года стало известно, что правительство Испании утвердило пилотный проект, который на национальном уровне введет четырехдневную рабочую неделю. Проект продлится три года, на него выделят 50 млн евро. Поначалу изменения коснутся ограниченного числа компаний. Их будут финансово поддерживать, если они добровольно переведут персонал на 32-часовую рабочую неделю с сохранением зарплаты.

Цель проекта в том, чтобы благодаря сокращению одного рабочего дня увеличить производительность труда. При этом сделать так, чтобы доходы компаний не упали.

СМИ пишут, что подобные эксперименты проводились в нескольких странах. К примеру, в 2019 году японский филиал компании Microsoft на месяц перевел сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. Результаты оказались впечатляющими. Производительность сотрудников выросла на 40 процентов, расходы филиала на электричество и печать снизились.

В 2018 году такой же проект вводили в одной из компаний Новой Зеландии. Эксперимент длился два месяца. В результате производительность труда выросла на 20 процентов, а сотрудники отметили, что стали меньше нервничать и получать больше удовольствия от рабочего процесса. Кроме того, работники фирмы смогли наладить отношения в личной жизни и больше посвящать времени своим семьям.

Может ли Казахстан перейти на четырехдневную рабочую неделю?

В Министерстве труда и социальной защиты населения сообщили, что у казахстанцев итак есть право работать четыре дня в неделю. Правда, это должно быть прописано в договоре между работником и работодателем.

Установление четырехдневной рабочей недели решается по соглашению сторон трудовых отношений. При этом в случае установления четырехдневной рабочей недели все предусмотренные трудовым законодательствам права и обязанности как работодателя, так и работника сохраняются, — ответили в министерстве.

В Министерстве национальной экономики тоже сказали, что по действующему законодательству у казахстанцев есть право на гибкий рабочий график. Но это должно быть прописано в трудовом договоре.

При этом для того, чтобы определить, может ли Казахстан перевести предприятия на четырехдневную рабочую неделю, нужно провести исследования.

Чтобы дать корректную оценку степени влияния преимуществ и недостатков, включая ожидаемые результаты по введению четырехдневной рабочей недели в Казахстане, требуется более глубокий и разносторонний социально-экономический анализ с участием государства, работодателей, профсоюзов и самих работников, — говорится в ответе на запрос.

Результаты исследований должны показать:

не отразится ли сокращение рабочей недели на производительности труда;

не увеличатся ли расходы предприятия;

сможет ли компания сохранить свои доходы.

Из ближайших соседей идею ввести на государственном уровне сокращенную рабочую неделю предлагали в России в 2019 году. Идея принадлежала экс — премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. Он поручил Минтруду изучить вопрос, отметив, что этот процесс должен происходить без сокращения зарплаты.

В Минтруда тогда ответили, что сокращение рабочей недели может привести к увеличению издержек предприятий на рабочую силу, а также себестоимости продукции. Вместе с тем отмечалось, что по российским законам работник имеет право на сокращенный график работы.

Спустя год, в октябре 2020 года Медведев, уже занимающий должность зампредседателя Совета безопасности, предложил продолжить обсуждение четырехдневной рабочей недели.

Опрос ВЦИОМа показал, что почти половина россиян (48%) не поддерживают идею Медведева, потому что боятся потерять в деньгах.

Опрос HeadHunter показал, что 76% работодателей не рассматривают переход на четырехдневную рабочую неделю, так как видят в этом больше минусов, чем плюсов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.