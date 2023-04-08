Может ли курс доллара превысить 500 тенге – ответ главы Нацбанка

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Может ли курс доллара превысить 500 тенге? На этот вопрос ответил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Главная цель Нацбанка обеспечивать ценовую стабильность. А стоимость доллара по отношению к тенге будет определяться наличием спроса и предложения на рынке. А на предложение и спрос влияют различные факторы», — сказал Галымжан Пирматов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.
Он также заявил, что Нацбанк не ставит в этом вопросе задачи достичь определенного уровня.
«На текущую стоимость доллара влияют как внешние, так и внутренние факторы, а также ожидания участников рынка», — добавил Галымжан Пирматов.
Ранее сообщалось, что Нацбанк продолжит проведение дезинфляционной денежно-кредитной политики.