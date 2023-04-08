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Может ли курс доллара превысить 500 тенге – ответ главы Нацбанка

Фото из открытых источников

Может ли курс доллара превысить 500 тенге? На этот вопрос ответил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главная цель Нацбанка обеспечивать ценовую стабильность. А стоимость доллара по отношению к тенге будет определяться наличием спроса и предложения на рынке. А на предложение и спрос влияют различные факторы», — сказал Галымжан Пирматов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.

Он также заявил, что Нацбанк не ставит в этом вопросе задачи достичь определенного уровня.

«На текущую стоимость доллара влияют как внешние, так и внутренние факторы, а также ожидания участников рынка», — добавил Галымжан Пирматов.

Ранее сообщалось, что Нацбанк продолжит проведение дезинфляционной денежно-кредитной политики.

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