Может ли курс доллара превысить 500 тенге – ответ главы Нацбанка

Может ли курс доллара превысить 500 тенге? На этот вопрос ответил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главная цель Нацбанка обеспечивать ценовую стабильность. А стоимость доллара по отношению к тенге будет определяться наличием спроса и предложения на рынке. А на предложение и спрос влияют различные факторы», — сказал Галымжан Пирматов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.

Он также заявил, что Нацбанк не ставит в этом вопросе задачи достичь определенного уровня.

«На текущую стоимость доллара влияют как внешние, так и внутренние факторы, а также ожидания участников рынка», — добавил Галымжан Пирматов.

Ранее сообщалось, что Нацбанк продолжит проведение дезинфляционной денежно-кредитной политики.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.