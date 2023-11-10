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Может ли навредить здоровью излучение от лампы для маникюра, рассказала казахстанский врач

pixabay.com

Могут ли УФ-лампы действительно быть опасны и кому лучше воздержаться от маникюра, требующего воздействия ультрафиолета, рассказала NUR.KZ врач ЗОЖ ГП №4 Алматы Улбосын Амиркенова. 

Лампы для маникюра, такие как УФ (ультрафиолетовые) и LED (светодиодные) лампы, используются для полимеризации гель-лаков и акриловых ногтей в процессе маникюра и педикюра. И как отметила врач, воздействие этих ламп на здоровье может быть ограниченным, но есть некоторые аспекты, которые стоит учитывать.

«УФ-лампы используют ультрафиолетовое излучение для полимеризации материалов для маникюра. Передозировка ультрафиолетовым излучением может повредить кожу и вызвать солнечные ожоги. Длительное и частое воздействие УФ-излучения на кожу рук может увеличить риск развития рака кожи. Поэтому важно соблюдать меры предосторожности, такие как использование защитных средств, включая УФ-перчатки и солнцезащитный крем, и ограничивать время экспозиции», – пояснила Улбосын Амиркенова. По ее словам, LED-лампы являются более безопасной альтернативой УФ-лампам, так как они излучают менее интенсивное световое излучение и работают на более короткой волне. Однако длительное воздействие LED-излучения на кожу также может вызвать проблемы, поэтому рекомендуется соблюдать меры предосторожности.

«Некоторые люди могут быть чувствительны к химическим компонентам гель-лаков и акриловых материалов, используемых в маникюре, и развить аллергические реакции на них, такие как зуд, покраснение или раздражение кожи. Важно использовать качественные и гипоаллергенные материалы и следить за реакцией кожи. Работая с лампами для маникюра и химическими материалами, необходимо обеспечить хорошую вентиляцию в помещении, чтобы избежать ингаляции паров и испарений, которые могут быть вредными для здоровья», – рассказала специалист. Врач добавила, что в целом, правильное и безопасное использование ламп для маникюра и соблюдение мер предосторожности помогут уменьшить риски для здоровья.

«Если у вас есть особенные заболевания кожи или аллергии, рекомендуется проконсультироваться с врачом или дерматологом перед началом процедур маникюра», – посоветовала она.

@Автор Айдана Юдина

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