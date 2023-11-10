Казахстанцы могут лишиться возможности покупать дешёвые авиабилеты, сообщает пресс-служба НПП «Атамекен», сообщает informburo.kz

В мажилисе парламента на рассмотрении находится проект закона «О защите прав потребителей», где прописывают запрет на применение авиакомпаниями невозвратных тарифов. В случае принятия этой нормы авиакомпании будут вынуждены отменить невозвратные тарифы, тем самым лишив потребителя выбора и возможности покупать дешёвые авиабилеты.

Отмечается, что есть общепринятая международная практика, когда авиакомпании наравне с возвратными применяют невозвратные тарифы, что позволяет продавать билеты для граждан с невысокими доходами. Эту практику используют такие компании, как Lufthansa, Turkish Airlines, «Аэрофлот», Pegasus, Uzbekistan Airways. Они осуществляют перелёты из/в Казахстан и, соответственно, будут иметь преимущество по ценовой политике. Таким образом, для казахстанских авиакомпаний законодательно создадут неравные конкурентные условия с иностранными авиакомпаниями.

Количество невозвратных билетов, которые реализуют авиакомпании Air Astana и Fly Arystan, на сегодня составляет более 50%.

Запрет также повлечёт за собой повышение тарифов для потребителя, ограничение доступности услуг воздушного транспорта для граждан Казахстана в связи с их высокой стоимостью.

Предприниматели обращают внимание на то, что права авиапассажиров регулируют несколькими законами.

«В регулировании прав авиапассажиров проектом закона «О защите прав потребителей» нет необходимости. В этой связи предлагаем внести изменения в статью 2, пункт 3, а именно дополнить перечень сфер услуг авиационными услугами, на которые не будет распространяться эта мера. Департамент торговли НПП «Атамекен» обратился с письмом к председателю Комитета по экономической реформе и региональному развитию мажилиса парламента Казахстан. В документе отражена позиция бизнеса по этому вопросу», – заключили в НПП «Атамекен».

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