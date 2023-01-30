Может ли педагог заниматься предпринимательской деятельностью? Такой вопрос был задан на сайте электронного правительства, сообщает zakon.kz.

В Министерстве просвещения ответили, что согласно Конституции РК каждый имеет право на свободу предпринимательской деятельности, свободное использование своего имущества для любой законной предпринимательской деятельности.

Между тем согласно ст.30 Предпринимательского кодекса РК индивидуальным предпринимательством является самостоятельная, инициативная деятельность граждан РК, кандасов, направленная на получение чистого дохода, основанная на собственности самих физических лиц и осуществляемая от имени физических лиц, за их риск и под их имущественную ответственность.

«На основании изложенного, полагаем, что педагог общеобразовательной школы имеет право заниматься индивидуальным предпринимательством», — резюмировали в Министерстве просвещения.

При этом там отметили, что согласно ст.15 закона «О статусе педагога» педагог обязан соблюдать педагогическую этику.

Вместе с тем к профессиональной деятельности педагога не допускаются лица:

лишенные права осуществлять профессиональную деятельность педагога в соответствии со вступившим в законную силу приговором суда;

признанные недееспособными или ограниченно дееспособными в порядке, установленном законами РК;

имеющие медицинские противопоказания, а также с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями), в том числе связанными с употреблением психоактивных веществ, состоящие на учете в организациях, оказывающих медицинскую помощь в области психического здоровья;

не имеющие документов о техническом и профессиональном, послесреднем, высшем или послевузовском образовании;

на основании иных ограничений, предусмотренных Трудовым кодексом РК.

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