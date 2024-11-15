Может ли топливный кризис в России ударить по кошелькам казахстанцев





Топливный кризис в России окажет косвенное влияние на инфляцию в Казахстане. Такое мнение в беседе с LS выразил аналитик Freedom Finance Global Данияр Оразбаев.

При этом он оценил, как ситуация в соседней стране может отразиться на стоимости ГСМ.

«Влияние на инфляцию, вероятнее всего, будет косвенным, и, как мы считаем, незначительным. Мы не ждем сильного прямого роста цен на топливо в Казахстане из-за запрета на его вывоз. Казахстан не зависит от российского импорта бензина. Однако по авиакеросину ситуация другая, и это, возможно, повлияет на стоимость авиабилетов», – отметил собеседник LS.

Тем не менее, отмечает аналитик, разница в цене ГСМ сейчас сильно увеличилась.

«И все же из-за договора общего рынка ЕАЭС с 2027 года цены на топливо, вероятно, будут постепенно расти вне зависимости от того, есть ли кризис в России или нет. В итоге роста цен из-за текущей ситуации в России можно ждать только через увеличение стоимости доставки импортных продовольственных товаров и рост цен на авиабилеты», – добавил он.

Он также считает, что происходящее в России не окажет значительного влияния на ускорение инфляции, и, как следствие, повышение базовой ставки Нацбанком.

«Учитывая, что доля топлива в себестоимости товаров обычно невелика, не вся продовольственная корзина – это российский импорт, а доля авиабилетов в общей инфляции тоже мизерная, вряд ли мы увидим заметного ускорения общей инфляции из-за топливного кризиса. Нацбанк обычно ориентируется на общую инфляцию, вряд ли пока стоит ждать ужесточения ДКП. К тому же регулятор после снижения ставки, скорее всего, не будет сразу повышать ее обратно – это крайне редкое явление», – заключил Д. Оразбаев.

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