Можно купить абонемент. На платных дорогах Казахстана введут тарифы

На платных дорогах Казахстана введут абонентскую плату для всех видов транспорта.

Как сообщил глава Комитета автомобильных дорог Толеген Абдуллин, льготный абонемент можно будет приобрести как на месяц, так и на год, передает Almaty.tv. К примеру, водители легковых автомобилей заплатят за год проезда по платной дороге 1000 тенге.

«Автобусы до 16 мест и грузовые автомобили до 2,5 тонн — 2 МРП в 1мес, 20 МРП в год; Автобусы до 32 мест и грузовые автомобили до 5,5 тонн — 4 МРП в 1мес, 40 МРП в год; Грузовые авто до 15 тонн — 8 МРП в 1мес, 80 МРП в год; Грузовые авто свыше 15 тонн — 10 МРП в 1мес, 100 МРП в год», — пояснил председатель комитета автомобильных дорог МИИР РК Толеген Абдуллин.

При этом абонемент можно оформить только в том случае, если транспорт состоит на учёте в населённых пунктах и посёлках, прилегающих к платной дороге. Порядок оформления абонементов в ближайшее время появится на сайте КазАвтоЖол. В Комитете также озвучили сумму общего сбора с платных дорог.

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