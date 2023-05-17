Можно ли делать шумный ремонт в выходные

В тёплое время многие делают ремонт в квартирах и домах. Рассказываем, как при этом не стать нарушителем спокойствия соседей и не быть оштрафованным.

Разрешено ли шуметь в выходные

Да, но в определённые часы. В выходные и праздничные дни шумные работы можно проводить только с 10:00 до 23:00. За нарушение временных ограничений полагается штраф (статья 437 Кодекса об административных правонарушениях)

В ней сказано, что запрещено проводить шумные работы:

— с 22:00 до 9:00 в будни;

— с 23:00 до 10:00 в выходные и праздничные дни.

Это требование одинаково работает и для обычных граждан, и для развлекательных заведений, расположенных в жилых домах и на территориях жилой застройки.

Как пояснили Krisha.kz в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля г. Алматы, работы с повышенным шумом должны проводиться в дневное время и не должны превышать 8 часов в сутки.

Если работы проводятся вне этого времени: рано утром, поздно вечером, ночью — это считается нарушением. Нарушителей штрафуют полицейские по жалобам.

Размеры штрафов

За первичное нарушение:

— для физических лиц — 5 МРП, то есть 17 250 тенге;

— для предпринимателей — 20 МРП, 69 000 тенге.

За повторное нарушение в течение года:

— для физлиц — 10 МРП, 34 500 тенге;

— для предпринимателей — 150 МРП, 517 500 тенге.

1 МРП в 2023 году — 3 450 тенге.

Отметим, раньше тишину нельзя было нарушать с 23:00 до 6:00. Разделения на будни, выходные и праздники не было. В июле 2020 года в кодекс внесли изменения: увеличили время и добавили положение о выходных и праздничных днях. А в 2019-м в два раза увеличили размеры штрафов для предпринимателей.

Что делать при нарушении тишины

Для начала сообщите о недовольстве его виновнику устно.

Если не поможет, звоните своему участковому инспектору или в полицию по тел.: 102 — с городского, 112 — с мобильного. Желательно иметь фото- и видеодоказательства. Сотрудники полиции обязаны привлечь таких соседей к ответственности. Если нет реакции, пишите заявление в РУВД.

Также можно пожаловаться в суд с иском о взыскании ущерба и морального вреда.

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