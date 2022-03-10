Можно ли детям приносить в школы смартфоны — ответ МОН

На сайте электронного правительства отец одного из школьников задал вопрос, почему руководство школ, прикрываясь приказом МОН РК об ограничениях, изымает у школьников смартфоны и телефоны, при этом обыскивая их, передает zakon.kz.

В Министерстве образования и науки ответили, что ведомство не ведет политику по изъятию мобильных телефонов (смартфонов) во время нахождения учащихся в школе.

В то же время министерством утвержден перечень предметов и веществ, запрещенных к вносу, ограниченных для использования в организациях образования и на их территориях.

«Указанным перечнем ограничивается использование мобильных устройств связи с функциями переноса информации (пейджер, планшеты, смартфоны (за исключением лиц (детей) с особыми образовательными потребностями), iPad (Айпад), iPod (Айпод), плейеры, модемы (мобильные роутеры) во время учебных занятий (за исключением военных, специальных учебных заведений и Академии правосудия при Верховном суде РК)», — отметили в МОН РК.

При этом в министерстве отметили, что в приказе предусмотрено ограничение использования мобильного телефона во время урока.

Это направлено на недопущение обмена информацией между учащимися, то есть развитие академической честности, также исключение отвлекающего эффекта от мобильного устройства во время урока, пояснили в МОН.

Вместе с тем указывается, что использование учащимися мобильного телефона ограничивается во время учебного занятия в организации образования, а в другое время школьники имеют право на пользование мобильным устройством.

В МОН также сообщили, что пожаловаться на факты нарушения прав учащихся, в том числе с изъятием мобильного устройства или обыском личных вещей, можно по телефону горячей линии Комитета по охране прав детей +7 7172 74 25 28 или на телеграмм чат «Bala Qorgau».

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