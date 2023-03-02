Можно ли дистанционно снять с учета машины из Кыргызстана и России

Акция по легализации иностранных авто, ввезенных в Казахстан, стартовала чуть больше месяца назад — 23 января. Под неё попали автомобили, не находящиеся в розыске, прошедшие таможенную очистку, ввезенные до 1 сентября 2022 года. В самом начале акции, костанайской полицией предполагалось, что на территории региона эксплуатируется порядка 2,5-3 тысяч машин с иностранной регистрацией. Предположения почти подтвердились. На данный момент казахстанскую регистрацию в Костанайской области получили 2252 транспортных средства. Большинство из них, 2107, были ввезены из России.

Многие авто направлены на сверку номерных агрегатов. Некоторые из владельцев решают вопрос по снятию машин с учета в другой стране. Как отмечают полицейские, это необходимая мера, так как на автомобили по месту последнего учета могут быть наложены запреты и ограничения на его отчуждение. Порядок снятия с учета в каждом государстве регламентируется тамошним национальным законодательством. В Кыргызстане и Армении в ответ на письма Правительства Казахстана, ответили, что дистанционно это сделать невозможно, и личное присутствие владельца или его представителя, в регистрационном органе необходимо. Так же возник вопрос о так называемых “автоконструкторах”, — автомобилях ввезенных в страну как автозапчасти. Они не проходили таможенную очистку и проверку на соответствие требованиям безопасности.

«В настоящее время министерством внутренних дел разрабатывается проект нормативно-правового акта, предусматривающего возможность регистрации иностранных автомобилей, ввезенных под видом запчастей. В этой связи детальная информация о порядке регистрации указанных автомобилей, будет доведена до населения после его утверждения», — сообщил заместитель начальника управления административной полиции ДП Костанайской области Аслан Балгабаев.

Как долго будет разрабатываться проект, пока не известно. Напомним, акция продлится до июля этого года.

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