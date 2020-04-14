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Можно ли ездить на дачи людям старше 65 лет — комментарий главного санврача Костанайской области

pkzsk.info

В Костанайской области начало действовать новое постановление главного санитарного врача региона. Теперь людям старше 65 лет нельзя выходить на улицу без особой необходимости. А детям до 14 лет разрешен выход из дома только в сопровождении взрослого. За нарушение новых правил предусмотрена административная ответственность.

Вчера главный санитарный врач области Владимир Нечитайло внес очередные изменения в постановление о мерах безопасности в период ЧП. Во-первых, теперь некоторым гражданам все-таки можно пересекать государственные границы.

«Дано разрешение на пересечение государственной границы лиц, следующих на похороны своих близких родственников, такое же послабление мы дали и в отношении лиц, пребывающих из-за пределов нашей области. В связи с этим при предоставлении необходимых документов эти лица будут пропускаться через границу нашей области»,- говорит главный государственный санитарный врач Костанайской области Владимир Нечитайло.

А вот дальше следуют запреты. Вот-вот начнется дачный сезон, но людям старше 65 лет ограничивают выход на улицу. Так что дачи для них теперь под запретом. Ходить можно только в аптеку, магазин, лечебные учреждения, либо на работу, тем кто еще работает. При этом при себе всегда нужно иметь документы подтверждающие личность.

«Это определенные неудобства создает. Но тем не менее, у нас такое же требование не только в нашей области, сделано оно на основании постановления главного госсанитарного врача республики»,- сообщил Владимир Нечитайло.

Владимир Нечитайло отметил, что в департамент уже поступают предложения и замечания от костанайцев из-за жестких мер. Поэтому к этому вопросу оперативный штаб еще вернется. Но пока выход без уважительной причины для людей старше 65 лет запрещен. Оставаться дома также должны и дети до 14 лет.

«Дети до 14 лет сейчас обучаются в онлайн режиме в школах, у них появилось больше свободного времени. Они собираются какими-то компаниями, где-то вместе гуляют, отдыхают. Это тоже чревато возможностью заражения инфекцией. Поэтому введено такое ограничение»,- рассказал Нечитайло.

Детям до 14 лет можно ходить только в школу и обратно домой, это касается сельских школьников, которые не перешли на дистанционное обучение. В других случаях выходить из дома дети могут только в сопровождении взрослых. За несоблюдение правил предусмотрена административная ответственность.

«Также как и раньше контроль возлагается в основном на органы полиции. И наказание согласно 476 статьи через суд от предупреждения до 15 суток ареста. Ну кроме того может быть штраф в размере 10 МРП»,- сказал Владимир Нечитайло.

 

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