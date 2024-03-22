Можно ли использовать чужой депозит для ипотеки под 9% в Казахстане

Оформить льготную ипотеку под 9% можно, только если есть депозит в «Отбасы банке», которому минимум полтора года. При этом можно использовать уступленные сбережения. Подробнее читайте на NUR.KZ.

С 1 марта 2024 года в Казахстане стартовала ипотечная программа «Отау», которая позволяет казахстанцам получить жилищный заем под 9%. Однако принять в ней участие, по крайней мере на данным момент, могут не все. Дело в том, что оформить ипотеку могут только вкладчики «Отбасы банка», у которых есть открытый там депозит с суммой в 1 млн тенге.

При этом самому вкладу должно быть минимум 18 месяцев на момент подачи заявки на участие. Другими словами, если сейчас открыть депозит в банке, то принять участие в программе «Отау» получится только через полтора года. При этом, как отмечает портал «Крыша», можно использовать уступленный депозит. Напомним, что возмездная уступка, то есть продажа депозита между чужими лицами теперь в «Отбасы банке» недоступна.

Но разрешается бесплатная уступка между некоторыми родственниками. В частности, переуступить свой депозит в «Отбасы банке» можно следующим людям:

супругам;

родителям и детям;

усыновителям и усыновленным (удочерителям и удочеренным);

полнородным и неполнородным братьям и сестрам;

дедушкам, бабушкам и внукам;

полнородным и неполнородным братьям и сестрам родителей (дядям и тетям);

двоюродным дедушкам и бабушкам, двоюродным дядям и тетям, двоюродным братьям и сестрам;

племянникам и племянницам.

Стоит отметить, что в мобильном приложении банка переуступить депозит можно только между близкими родственниками, а вот остальной родне придется ехать в отделение банка.

«Например, вкладчик может уступить депозит брату супруги. Для этого нужны свидетельство о заключении брака, свидетельства о рождении, документ, подтверждающий смену фамилии. При полном совпадении фамилии и отчества операция делается на основании удостоверения личности. Эта операция называется «Уступка через промежуточное звено», – объяснили механизм передачи депозита эксперты.

В некоторых случаях такая переуступка может оказаться очень полезной. Например, женщина в декрете не сможет принять участие в ипотеке, даже если у нее есть депозит, которому полтора года.

Дело в том, что по условиям программы нужно подтвердить свою платежеспособность – официальный доход и наличие пенсионных взносов за последние 6 месяцев. Поэтому ей придется ждать выхода на работу или можно переуступить депозит супругу и подать заявку на участие в программе «Отау» сразу. Напомним, ранее эксперты подсчитали, сколько нужно будет платить за квартиру, купленную в рамках этой ипотечной программы.

Также стало известно, что в Казахстане готовится к запуску еще одна льготная жилищная программа, в рамках которой социально уязвимые слои населения смогут купить жилье под 7%, а остальные казахстанцы – также под 9%.

@Автор: Илья Манаев

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