Можно ли не переходить на зимнюю резину до 1 декабря, если на улицах не будет снега

По закону переобуть автомобили нужно сделать до 1 декабря, сообщает informburo.kz

«Летняя резина при отрицательной температуре теряет ключевые свойства. На морозе она деревенеет, из-за чего нарушается сцепление с дорогой. Поездка на летней резине в холодную пору схожа с выходом на лёд на лыжах», – говорится в сообщении.

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Температура +5…-7°C днём даёт устойчивый минус ночью. Если такие показатели повторяются несколько суток подряд, пора менять резину. Не стоит ждать первого снега и заморозков.

«Для поездок по загородной трассе оптимальна «шиповка». Она выдержит любое испытание и даст автомобилю большую проходимость. В городе достаточно «липучек». Микропоры на таких шинах выполняют роль присосок и стабилизируют машину на городских магистралях», – добавили в городском акимате.

Отмечается, что езда зимой на летней резине грозит водителям штрафом. За позднюю процедуру смены шин штраф составляет 5 МРП (17 250 тенге).

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