В социальных сетях распространяется информация о том, что в крупных городах Казахстана якобы запущен пилотный проект по установке детям брекетов и имплантов за счет системы ОСМС. В Фонде социального медицинского страхования эти сведения опровергли, подчеркнув, что никаких подобных проектов на сегодняшний день не проводится.

При этом в ФСМС напоминают: в рамках ОСМС детям действительно положен ряд стоматологических услуг как в экстренном, так и в плановом порядке. Речь идет о лечении кариеса и пульпита, распломбировании каналов, удалении зубов, лечении периодонтита, вскрытии абсцессов, пластических операциях в полости рта, санации пародонтальных карманов, а также о профилактических процедурах – герметизации фиссур, реминерализации, миотерапии и других.

По ОСМС детям предусмотрена и ортодонтическая помощь, но строго по показаниям. Бесплатно ее могут получить пациенты с врожденной патологией челюстно-лицевой области, а также дети из малообеспеченных семей при наличии зубочелюстных аномалий. В перечень услуг входят консультация ортодонта, комплексное обследование, снятие слепков, ортодонтическая коррекция с использованием специальных аппаратов, пришлифовка зубов и ортопантомография.

Медицинская помощь детям с врожденными и приобретенными деформациями челюстно-лицевой области оказывается либо амбулаторно врачами-стоматологами, либо челюстно-лицевыми хирургами в специализированных медорганизациях – все это также в рамках ОСМС.

Отдельно в фонде напоминают: плановую стоматологическую помощь за счет ОСМС могут получать дети и беременные женщины. Экстренно к стоматологу по линии ОСМС имеют право обратиться дети, беременные, пенсионеры и ветераны ВОВ, люди с инвалидностью 1–3 групп, получатели адресной социальной помощи, пациенты с социально значимыми и опасными для окружающих инфекционными заболеваниями, неработающие, ухаживающие за ребенком с инвалидностью или человеком с инвалидностью первой группы, а также многодетные матери – обладательницы подвесок «Алтын алқа» и «Күміс алқа».

При этом квалифицировать случай как экстренный, в том числе при наличии острой боли, вправе только врач-стоматолог – на основании клинической оценки состояния пациента. Специалисты призывают граждан ориентироваться на официальные разъяснения ФСМС и не доверять неподтвержденной информации из соцсетей.

