Можно ли расплачиваться монетами 1, 2 и 5 тенге в Казахстане

В Национальном банке прокомментировали использование монет номиналом 1, 2 и 5 тенге, передает Tengrinews.kz.

В Нацбанке пояснили, что делают заявление на фоне случаев отказа в принятии циркуляционных (которые использует население в ежедневных расчетах) монет мелкого номинала — 1, 2, 5 тенге — в качестве средства платежа.

«В наличном денежном обращении на территории Казахстана используются следующие номиналы циркуляционных монет: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 тенге.

Они являются законным платежным средством. Монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Казахстана по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются всеми банками и Национальным оператором почты «Казпочта», — заявили в Нацбанке.

Монетарный регулятор уточнил, что отказ в приеме по нарицательной стоимости банкнот и монет национальной валюты влечет административную ответственность, предусмотренную статьей 206 КоАП

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