Можно ли ребенку в Казахстане дать матчество вместо отчества

В Казахстане стали нередки случаи, когда женщины хотят дать ребенку вместо отчества — матчество.

То есть вместо имени отца в соответствующей графе указать имя матери. О таких прецедентах рассказала руководитель отдела регистрации актов гражданского состояния (РАГС) Турксибского района Алматы Жанна Дюсембаева, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По данным специалиста, государственная регистрация рождения ребенка трактуется Кодексом РК «О браке (супружестве) и семье».

«Основанием для регистрации является медицинское свидетельство либо решение суда об установлении факта родов. Туда вносятся данные о родителях, которые вписываются на основании свидетельства о заключении брака. При этом в качестве фамилии ребенка дается как фамилия фактического родителя — отца либо матери, так и по имени отца, по национальным традициям, как сейчас многие ставят. Также если в русском варианте у отца написано «Мухамеджанов», например, можно убирать несвойственные казахскому языку аффиксы -ов, -ев, и указывать либо -улы или -кызы. Все это очень четко регламентируется и прописывается», — пояснила Дюсембаева.

Отметим, что согласно статье 63 Кодекса РК «О браке (супружестве) и семье», ребенок имеет право на имя, отчество и фамилию. Согласно пункту 2 указанной статьи, «отчество по желанию родителей или других законных представителей присваивается по имени лица, указанного его отцом». Иного законом не предусмотрено.

«Порядок присвоения отчества определяется согласно нашему законодательству. Никак не указывается о том, что отчество присваивается по каким-то другим данным. Все-таки такое понятие, как «матчество», в нашем законодательстве не существует. Мы не можем записывать имя матери в графу «отчество». Также сейчас очень часто отчество не указывают, исключают, а имя отца используется как фамилия», — сообщила руководитель отдела регистрации актов гражданского состояния (РАГС) Турксибского района Жанна Дюсембаева

При этом, как отметила специалист, в настоящее время не запрещено давать ребенку двойные имена