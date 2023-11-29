Можно ли снять пенсионные накопления через посредников в Казахстане

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АО «Единый накопительный пенсионный фонд» информирует вас о том, что в последнее время участились случаи рассылки мошенниками недостоверной информации.
В частности, в социальных сетях и на платформах онлайн-объявлений рассылаются предложения об оказании посреднических услуг в получении пенсионных накоплений путем их перевода частным управляющим компаниям или в страховые организации для дальнейшего обналичивания за определенное вознаграждение.
АО «ЕНПФ» заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Получение пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении частных управляющих компаний или размещенных в компаниях по страхованию жизни по договору пенсионного аннуитета, через каких-либо посредников невозможно, а изъятие вкладчиками своих пенсионных накоплений из ЕНПФ свыше порога минимальной достаточности разрешается только на предусмотренные законодательством цели: улучшение жилищных условий или лечение.
Согласившись участвовать в предлагаемых мошенниками схемах, вы не только рискуете потерять свои деньги, но и ставите под угрозу сохранность своих персональные данных, которые в дальнейшем могут быть использованы для других мошеннических действий.
АО «ЕНПФ» настоятельно рекомендует своим вкладчикам игнорировать распространяемые подобные «фейковые» сообщения и получать информацию из официальных источников.