Можно ли снять пенсионные накопления через посредников в Казахстане

АО «Единый накопительный пенсионный фонд» информирует вас о том, что в последнее время участились случаи рассылки мошенниками недостоверной информации.

В частности, в социальных сетях и на платформах онлайн-объявлений рассылаются предложения об оказании посреднических услуг в получении пенсионных накоплений путем их перевода частным управляющим компаниям или в страховые организации для дальнейшего обналичивания за определенное вознаграждение.

АО «ЕНПФ» заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Получение пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении частных управляющих компаний или размещенных в компаниях по страхованию жизни по договору пенсионного аннуитета, через каких-либо посредников невозможно, а изъятие вкладчиками своих пенсионных накоплений из ЕНПФ свыше порога минимальной достаточности разрешается только на предусмотренные законодательством цели: улучшение жилищных условий или лечение.

Согласившись участвовать в предлагаемых мошенниками схемах, вы не только рискуете потерять свои деньги, но и ставите под угрозу сохранность своих персональные данных, которые в дальнейшем могут быть использованы для других мошеннических действий.

АО «ЕНПФ» настоятельно рекомендует своим вкладчикам игнорировать распространяемые подобные «фейковые» сообщения и получать информацию из официальных источников.

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