Можно ли снять пенсионные накопления на ремонт

Можно ли казахстанцам снять пенсионные накопления на ремонт квартиры, ответили в «Отбасы банке», передает корреспондент Tengrinews.kz.

Директор регионального развития «Отбасы банка» Рахиля Балтабаева ответила, что правилами не предусмотрено снятие пенсионных накоплений на ремонт.

«К сожалению, отдельной цели на ремонт правилами не предусмотрено. Ремонт вы можете произвести, если вы взяли в рамках одного договора, приобрели жилье и произвели ремонт. Отдельно на ремонт не разрешается«, — сказала она.

23 января «Отбасы банк» запускает онлайн-платформу для принятия заявок на использование пенсионных накоплений. До подачи заявления нужно иметь действующую ЭЦП с актуальным сроком действия. Отмечается, что «Отбасы банк» не будет снимать комиссию за снятие пенсионных накоплений.

Ранее были опубликованы правила снятия пенсионных накоплений на жилье. Их можно использовать для:

полного расчета по договорам купли-продажи, приватизации, рассрочки, обмена (мены) жилища, по договорам о долевом участии в жилищном строительстве при наличии гарантии согласно законодательству о долевом участии;

строительства индивидуального жилого дома, включая приобретение земли;

внесения первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа;

получения, частичного или полного погашения задолженности, рефинансирования ипотечного жилищного займа;

приобретения жилища в рамках финансирования исламским банком;

частичного или полного погашения задолженности по договорам долгосрочной аренды жилища с правом выкупа.

Правила также гласят: не допускается реализация недвижимого имущества, оформленного в собственность с использованием единовременных пенсионных выплат, в течение пяти лет. Если имущество будет продано, сумму пенсионных выплат придется вернуть. Норма распространяется только на ипотечные жилищные займы с оставшимся сроком погашения более пяти лет и по которым имеется непогашенная задолженность. То есть, если ипотека погашена раньше, мораторий снимается.

Сайт по приему заявок для досрочного снятия пенсионных накоплений запустят 23 января. Для подачи заявления нужно иметь действующую ЭЦП с актуальным сроком действия.