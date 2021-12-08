Можно ли успеть снять пенсионные до Нового года и чего стоит опасаться

В Ассоциации риэлторов Казахстана и «Отбасы Банке» корреспондентам «31 канала» рассказали, на что должны обратить внимание казахстанцы, которые хотят до конца года снять часть пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий.

Ажиотаж случился из-за планируемого роста порога достаточности почти в два раза. У многих казахстанцев в следующем году излишков по новым критериям уже не будет или сумма станет намного меньше. Рынок жилья испытывает очередное потрясение, рассказывают риелторы. Эксперты советуют не спешить со сделками, если конечная цель – не получение жилья, а способ вывести деньги наличными, передает informburo.kz

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«Здесь нужно быть аккуратными, обращений всё больше, когда люди думают, как они могут перепродать недвижимость между собой. То есть я покупаю у вас, а вы покупаете у меня. Каждый из нас вытаскивает пенсионные излишки, и затем мы оборачиваем сделку назад. Нужно быть крайне аккуратными с такими сделками, потому что их могут признать мнимыми», – предупредила советник президента Объединенной ассоциации риэлторов Казахстана Нина Лукьяненко.

Пока никаких мер наказания по таким операциям не применяют, но риски остаются. «Отбасы Банк», который является оператором по использованию пенсионных, также за этим не следит, но чётко проверяет, для каких целей деньги переводят со счёта ЕНПФ. Как известно, если гражданин покупает квартиру с привлечением пенсионных за наличные, то может перепродать её сразу же. Если в ипотеку, то действует запрет на реализацию на пять лет. Срок может сократиться, если погасить заём досрочно. Также нельзя перепродавать квартиры родственникам.

«Правилами чётко определено, что не допускаются сделки между родственниками близкими и супругой/супругом. К близким родственникам по законодательству относятся мама, папа, бабушка, дедушка, дети-внуки, братья-сёстры как полнородные, так и неполнородные», – напомнила директор департамента продаж и регионального развития АО «Отбасы Банк» Рахиля Балтабаева.

Сейчас не учтены дяди и тёти, двоюродные братья и сёстры, но их тоже могут включить в список. Это обсуждается в новом проекте правил, так же, как и ещё не утверждённый перевод средств с ЕНПФ на депозит в «Отбасы Банке». Тем, кто из-за нового порога достаточности такую возможность упустил, рекомендуют передать свои деньги в доверительное управление компаниям. Ведь вывод денег через покупку квартир может сорваться из-за скачков цен. По прогнозам риэлторов, половина граждан, подавших заявку в ЕНПФ в конце прошлой недели, скорее всего, не успеют использовать пенсионные по заявленной цели.

Между тем, на рынке недвижимости уже наблюдается предновогодний ажиотаж, связанный с предстоящим повышением порога достаточности. Казахстанцы за три дня успели подать 46 тысяч заявок на снятие пенсионных накоплений. 3 декабря поступило 16 тысяч заявок – это рекордное число с начала 2021 года, когда стартовал вывод избыточных накоплений из фонда.

По словам экспертов, в этом месяце цены на новую недвижимость могут подскочить процентов на 10%, но они должны стабилизироваться уже в январе. Более того, озвучен прогноз, что весной жильё будет дешеветь. Также есть вероятность того, что на рынке жилья может начаться стагнация, и это станет началом настоящего ипотечного кризиса.

Экономисты Расул Рысмамбетов и Асет Наурызбаев считают, что изначально снимать пенсионные разрешили ради того, чтобы поддержать в кризисный период застройщиков. По мнению экспертов, это было опрометчивое решение, негативные последствия которого ещё дадут о себе знать.

Напомним, разрешение изымать пенсионные привело к росту цен на жильё, он продолжался весь этот год: недвижимость подорожала на 20%.

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