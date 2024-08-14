Можно ли в Казахстане садиться за руль, если выпил квас или кумыс – ответ наркологов

Лето – пора, когда многие пьют кумыс и квас, а после садятся за руль. По данным МВД, степень опьянения водителя определяют медицинские работники.

На запрос Informburo.kz в пресс-службе Центра психического здоровья сообщили, что содержание алкоголя в кумысе или квасе не такое высокое, как в спиртных напитках. Однако их употребление может повлиять на результаты алкотестера. Медики считают, что водителям следует воздержаться от употребления алкогольных напитков, включая кумыс и квас.

«После стакана кумыса или кваса уровень алкоголя в вашей крови достигнет 1,6 промилле. Спустя некоторое количество времени этот показатель покажет 0,00 промилле. Поэтому управление транспортным средством не рекомендуется. В законодательстве Казахстана нет чёткого указания, что именно вы пили – кумыс, квас или алкогольные напитки. Если в крови есть алкоголь – будут приняты соответствующие меры», – поясняют в управлении.

Отмечается, что даже если уровень алкоголя не превышает 0,5 промилле, но водитель не проходит тесты нарколога, это могут расценить как лёгкую степень опьянения. Также рекомендуется следовать инструкциями при приёме лекарств – некоторые из них содержат спирт.

При этом в наркологической службе «Центра психического здоровья» подчеркнули, что в их практике не было случаев, когда водителей лишали прав или штрафовали после употребления кваса и кумыса.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.