Можно ли выходить из Ashyq и удалять QR-коды?

Костанайским бизнесменам сейчас можно не использовать приложение Ашык. Это новшество прописано в постановлении республиканского санврача.

Пока регион будет находиться в «зеленой» или «желтой» зонах, следить за количеством прошедших через Ашык граждан никто не будет.

Постановление главного санитарного врача уже в действии, но вопросы по нему бизнесмены продолжает задавать. Как говорят в палате предпринимателей Костанайской области, больше всего их интересует использование мобильного приложения Ashyq. Согласно документу, на всех объектах в регионах, находящихся в «желтой» и «зеленой» зонах эпидемиологического риска, его действие исключено.

При этом, как подчеркивают в Палате предпринимателей Костанайской области, все эти послабления действуют только в зелёной и желтой зонах, но если регион перейдёт в красную, наличие Ашык для бизнеса вновь понадобится. По «красной» зоне пока требование использования Ашык остается, а потому не рекомендуется убирать QR-коды и удалять приложение.

По словам Роберта Юсупова, проводить подсчет чекинов клиентов ведомства вести сейчас не будут. В постановлении есть и другие послабления.

«Не ограничивается вход, которые были не вакцинированы, ПЦР не нужно им делать, на усмотрении частника или хозяина, он может сам определять как обезопасить свой персонал»,-отметил эксперт палаты предпринимателей Костанайской области Роберт Юсупов.

Так же эксперты палаты предпринимателей Костанайской области отметили еще один важный пункт по поводу масок. Носить их не нужно только на улице. В помещениях, подчеркивают эксперты, маски по-прежнему обязательны. В крупных супермаркетах с этим уже возникают сложности, люди начали ходить без масок, но на кассах без масок не обслуживают, согласно своим внутренним правилам, отмечают специалисты.

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