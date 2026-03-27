Можно ли забрать пенсионные в любой момент? В ЕНПФ ответили

Председатель правления ЕНПФ Жанат Курманов рассказал, когда казахстанцы могут заявить права на свои пенсионные накопления. Об этом он сообщил 26 марта 2026 года в кулуарах Сената, передает Zakon.kz.

По его словам, в ряде случаев пенсионные средства остаются невостребованными. Одной из причин может быть переезд гражданина за пределы Казахстана.

Курманов отметил, что даже при утрате гражданства человек сохраняет право на свои накопления. Они продолжают находиться на индивидуальном пенсионном счёте и инвестируются.

«Пенсионные накопления являются собственностью человека, и никто не имеет права изъять эти средства. Вкладчик может в любое время обратиться и получить свои пенсионные отчисления», — пояснил он.

Ещё одной причиной невостребованных средств является смерть вкладчика. В таком случае право на получение накоплений переходит к наследникам.

«Наследники могут обратиться за выплатой в любое время. Ограничений по срокам нет», — подчеркнул глава ЕНПФ.

Казахстанцы будут отдыхать меньше: в Минтруда объяснили изменения Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев рассказал, как изменится график выходных дней в...

Снег сошел — дороги развалились: что происходит в Костанае В Костанае с наступлением тепла дороги вновь проходят традиционную проверку на прочность. Таяние снега обнажило...