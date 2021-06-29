Можно ли жить в большом городе и оставаться автономным?

Существует стереотип, что жизнь в мегаполисе не может быть автономной. Это заблуждение легко развеять, если купить квартиру в ЖК Дискавери. Рассмотрим основные преимущества жилого квартала.

Инфраструктура ЖК DISCOVERY

Жилой комплекс «Дискавери» находится в столице Казахстана, в городе Нур-Султан. Расположен на Аллее Тысячелетия в квадрате улиц Байтурсынова, Нажимеденова, Азербаева и Жумабаева. Это современный район с развитой инфраструктурой, где есть все необходимое для комфортной и увлекательной жизни:

школы, детсады, вузы;

магазины, торгово-развлекательные центры;

отделения банков;

стоматологические и медицинские центры;

кафе и рестораны;

культурные и религиозные объекты;

достопримечательности, архитектурные памятники.

Все социально важные объекты находятся в пешей доступности. К тому же район имеет развитую транспортную инфраструктуру, поэтому легко добраться до любой точки города как на личном автомобиле, так и на такси или общественном транспорте.

Современная внутренняя инфраструктура

Жилой квартал DISCOVERY имеет уникальную архитектурную концепцию, которая ассоциируется с устройством древних городов-крепостей. Все дома ЖК образуют закрытое пространство, выступая в качестве своеобразных крепостных стен «внутреннего города». Благодаря такой концепции застройщик BAZIS-A создал максимально защищенное, комфортное для жизни приватное пространство в центре мегаполиса.

Современный, привлекательный фасад новостроек облицован фиброцементными панелями, цокольные этажи отделаны натуральным камнем, установлены двухкамерные металлопластиковые окна.

Внутренние дворовые территории оборудованы игровыми и спортивными площадками, проложены прогулочные зеленые зоны. Все дома жилого квартала «Дискавери» соединены грамотно продуманной сетью дорог. Для автовладельцев обустроен подземный паркинг. Вся территория жилого комплекса круглосуточно находится под наблюдением охранных служб, что в сочетании с электронной системой контроля доступа обеспечивает полную безопасность.

Компания BAZIS-A предлагает клиентам несколько вариантов недвижимости: 1-, 2-, 3- и 4-комнатные квартиры площадью от 36 до 109 кв. м. На выбор представлены различные планировки квартир в черновой отделке. В квартиру подведены все инженерные системы. В жилом квартале DISCOVERY от BAZIS-A каждый найдет подходящую для себя квартиру и может наслаждаться, не упуская ни одного события из жизни мегаполиса.

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