МРП и прожиточный минимум выросли в Казахстане

Согласно изменениям, внесенным в закон «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы», в Казахстане увеличен размер ряда расчетных показателей в 2022 году, передает Tengrinews.kz.

Так, с 1 апреля 2022 года размеры следующих расчетных показателей в Казахстане составляют:

минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты — 20 191 тенге (ранее — 19 450 тенге);

(ранее — 19 450 тенге); минимальный размер пенсии — 48 032 тенге (ранее — 46 302 тенге);

(ранее — 46 302 тенге); месячный расчетный показатель (МРП) — 3 180 тенге (ранее — 3 063 тенге);

(ранее — 3 063 тенге); величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат — 37 389 тенге (ранее — 36 018 тенге).

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