USD 434.76
EUR 453.37
RUB 6.91
kk ru en
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. МРП и прожиточный минимум выросли в Казахстане

МРП и прожиточный минимум выросли в Казахстане

Vinkmag ad

Согласно изменениям, внесенным в закон «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы», в Казахстане увеличен размер ряда расчетных показателей в 2022 году, передает Tengrinews.kz.

Так, с 1 апреля 2022 года размеры следующих расчетных показателей в Казахстане составляют:

  • минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты — 20 191 тенге (ранее — 19 450 тенге);
  • минимальный размер пенсии — 48 032 тенге (ранее — 46 302 тенге);
  • месячный расчетный показатель (МРП) — 3 180 тенге (ранее — 3 063 тенге);
  • величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат — 37 389 тенге (ранее — 36 018 тенге).
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Рост цен на авто в Казахстане прокомментировал вице-премьер Скляр