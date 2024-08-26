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Какими будут МРП, минимальная зарплата и пенсия в 2025 году

Фотография для новости МРП увеличат в Казахстане

Фото с pixabay.com

Министерство финансов опубликовало проект закона «О республиканском бюджете на 2025 – 2027 годы», сообщает Zakon.kz.

В частности, проект закона предусматривает, что:

  • минимальная зарплата составит 85 тысяч тенге;
  • месячный расчетный показатель (МРП) – 3932 тенге (сейчас 3692 тенге);
  • минимальный размер пенсии – 62 771 тенге (сейчас 57 853 тенге);
  • величина прожиточного минимума составит 46 228 тенге (сейчас 43 407 тенге);
  • минимальный размер базовой пенсионной выплаты – 32 360 тенге (сейчас 28 215 тенге).

При этом пенсионные выплаты по возрасту и за выслугу лет планируют повысить на 8,5%.

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