Какими будут МРП, минимальная зарплата и пенсия в 2025 году

Министерство финансов опубликовало проект закона «О республиканском бюджете на 2025 – 2027 годы», сообщает Zakon.kz.

В частности, проект закона предусматривает, что:

минимальная зарплата составит 85 тысяч тенге;

месячный расчетный показатель (МРП) – 3932 тенге (сейчас 3692 тенге);

минимальный размер пенсии – 62 771 тенге (сейчас 57 853 тенге);

величина прожиточного минимума составит 46 228 тенге (сейчас 43 407 тенге);

минимальный размер базовой пенсионной выплаты – 32 360 тенге (сейчас 28 215 тенге).

При этом пенсионные выплаты по возрасту и за выслугу лет планируют повысить на 8,5%.

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