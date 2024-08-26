Какими будут МРП, минимальная зарплата и пенсия в 2025 году

Фото с pixabay.com
Министерство финансов опубликовало проект закона «О республиканском бюджете на 2025 – 2027 годы», сообщает Zakon.kz.
В частности, проект закона предусматривает, что:
- минимальная зарплата составит 85 тысяч тенге;
- месячный расчетный показатель (МРП) – 3932 тенге (сейчас 3692 тенге);
- минимальный размер пенсии – 62 771 тенге (сейчас 57 853 тенге);
- величина прожиточного минимума составит 46 228 тенге (сейчас 43 407 тенге);
- минимальный размер базовой пенсионной выплаты – 32 360 тенге (сейчас 28 215 тенге).
При этом пенсионные выплаты по возрасту и за выслугу лет планируют повысить на 8,5%.
Tags: Алау алау кз алау новости алау тв Казахстан Костанай Костанайская область МРП новости новости алау новости костаная