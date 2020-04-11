Мубарак Ахметов — Память о Великой Отечественной войне

Мой дед, Ахметов Мубарак Ахметович, родился в 1918 году в ауле Тосын Тургайского уезда. В семье их было два брата и сестра Сальтай. Старший брат Кусаин также, как и младший, принимал участие в Великой Отечественной войне.

Хочу рассказать о деде Мубараке, который был призван в ряды Красной армии в декабре 1939 года Пешковским райвоенкоматом Кустанайской области. До призыва в армию он закончил в 1937 году Кустанайский педтехникум. С декабря 1939 по июль 1941 проходил обучение на курсах младших командиров во 2-ом Орджоникидзевском военно-пехотном училище. На фронте был с сентября 1941 года. Прошел всю войну, был в окружении с 8 августа 1942 года по февраль 1943 года, имел ранение. После выхода с окружения в дальнейшем был направлен на курсы командиров стрелковых батальонов по декабрь 1943 года. Сражался на Южном, Северо-Кавказском, 4-ом Украинском и 3-ем Белорусском фронтах. Принимал участие в освобождении Украины, Белоруссии, Европейских стран, Восточной Пруссии и взятии фашистского логова – Берлина.

За воинские заслуги был награжден орденом «Красное Знамя» (1944год); орденом «А. Невского» (1945 год), юбилейными медалями «За взятие Кенигсберга», «За освобождение Бреста», «За взятие Берлина» и т.д. и благодарностями от Верховного главнокомандующего И.В. Сталина.

Закончил войну в звании майора – командира 3-го стрелкового батальона, 371-ого стрелкового Брестского полка, 130-го стрелкового Таганрогского ордена Ленина Краснознаменного ордена Суворова дивизии. Демобилизовался в 1946 году.

Хочу рассказать о то, как он был награжден орденом А. Невского. Вот как пишет командир дивизии это в представлении к наградному листу: «При прорыве сильно укрепленной позиции противника в районе местечка Грюнхов (Восточная Пруссия) 13 января 1945 года батальон майора Ахметова М.А., несмотря на упорное огневое сопротивление, стремительно ворвался в траншеи противника, выбил его с занимаемых рубежей, отбросив на юго-западную окраину местечка Грюнхов. Противник, пытаясь восстановить свое прежнее положение, в течение дня предпринял 4-ре контр-атаки с численно превосходящими силами, но успеха не имел, потеряв при этом до 2-х рот пехоты. В последующих боях и в бою за город Гумбиннен 20 января 1945 года подразделением батальона, в результате умелого командования и проявленной настойчивости майора Ахметова М.А. уничтожено до трех рот пехоты, подавлен огонь четырех минометных батарей, разбито девять пулеметов и две пушки противника, чем был обеспечен успех наступления».

После войны он долгое время работал на руководящих должностях в Федоровском и Октябрьском районах. Умер в 1969 году. Похоронен в п. Амангельды Тургайской области.

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