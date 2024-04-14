Мука, сахар и соль подорожали в Казахстане

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В Бюро национальной статистики 12 апреля 2024 года рассказали, как в Казахстане за неделю изменились цены на социально значимые продовольственные товары, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации, по состоянию на 9 апреля:
подорожали:
первый сорт муки – на 0,9%,
сливочное масло – на 0,3%,
мясо куриное (бедро) – на 0,5%,
морковь – на 1,4%,
сахар – на 1,1%,
соль – на 0,1%.
Подешевели:
макароны – на 0,2%,
рис – на 0,4%,
гречка – на 1,2%,
подсолнечное масло – на 0,1%,
яйца – на 0,5%,
картошка – на 0,5%,
лук – на 5,3%,
капуста – на 0,8%.
Не изменились цены на:
хлеб,
мясо,
молоко,
кефир (2,5%),
творог.
Средняя цена на некоторые товары из перечня социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ) по Казахстану на 9 апреля:
сливочное масло – 4064 тенге/кг,
творог – 2161 тенге/кг,
капуста – 151 тенге/кг.
«Индекс цен на социально значимые продовольственные товары за прошедшую неделю снизился на 0,1%, в годовом выражении повысился на 0,6%».
Бюро национальной статистики
В перечень социально значимых продовольственных товаров входит 19 наименований. Мониторинг цен проводится еженедельно. Сбор информации об изменении цен осуществляется во всех областных центрах, в городах республиканского значения и столице. Для этого выбираются объекты торговли различного типа (гипермаркеты, супермаркеты, магазины, коммунальные рынки, социальные магазины и павильоны) с широким ассортиментом товаров, расположенных в различных частях населенного пункта