Мука, сахар и соль подорожали в Казахстане

В Бюро национальной статистики 12 апреля 2024 года рассказали, как в Казахстане за неделю изменились цены на социально значимые продовольственные товары, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, по состоянию на 9 апреля:

подорожали:

первый сорт муки – на 0,9%,

сливочное масло – на 0,3%,

мясо куриное (бедро) – на 0,5%,

морковь – на 1,4%,

сахар – на 1,1%,

соль – на 0,1%.

Подешевели:

макароны – на 0,2%,

рис – на 0,4%,

гречка – на 1,2%,

подсолнечное масло – на 0,1%,

яйца – на 0,5%,

картошка – на 0,5%,

лук – на 5,3%,

капуста – на 0,8%.

Не изменились цены на:

хлеб,

мясо,

молоко,

кефир (2,5%),

творог.

Средняя цена на некоторые товары из перечня социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ) по Казахстану на 9 апреля:

сливочное масло – 4064 тенге/кг,

творог – 2161 тенге/кг,

капуста – 151 тенге/кг.

«Индекс цен на социально значимые продовольственные товары за прошедшую неделю снизился на 0,1%, в годовом выражении повысился на 0,6%».

Бюро национальной статистики

В перечень социально значимых продовольственных товаров входит 19 наименований. Мониторинг цен проводится еженедельно. Сбор информации об изменении цен осуществляется во всех областных центрах, в городах республиканского значения и столице. Для этого выбираются объекты торговли различного типа (гипермаркеты, супермаркеты, магазины, коммунальные рынки, социальные магазины и павильоны) с широким ассортиментом товаров, расположенных в различных частях населенного пункта

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