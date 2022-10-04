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Мусин о смене кода в Казахстане: Не связана с геополитической ситуацией

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин заявил, что смена телефонного кода в Казахстане не связана с геополитической ситуацией в мире, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Никто ничего забирать не будет, я несколько раз высказывал позицию свою. Код +7 мы делим с несколькими странами. И мной была выдвинута позиция о том, что у Казахстана должен быть свой код. Это не связано ни с какими геополитическими ситуациями, это была моя позиция еще на 2020 год, когда я только пришел в министерство. Тогда было выявлено, что мы присутствуем в зоне +7. Поэтому я инициировал, чтобы Международный союз электросвязи ITU нам присвоил единоличный, то есть казахстанский код. Он был присвоен, мы определенные работы проводили, и до конца года будут объявлены детали», — сказал министр, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах правительства.

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