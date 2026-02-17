Во дворе дома по проспекту Аль-Фараби, 100 в Костанае мусорные контейнеры, по словам местных жителей, используют все подряд. Речь идет не только о жильцах многоэтажки, но и о предпринимателях из близлежащих торговых точек.

Из-за этого площадка регулярно переполняется и нередко превращается в стихийную свалку — существующие контейнеры просто не справляются с объемами отходов.

«Бросили и поехали»: жалобы жителей

Жители дома утверждают, что мусор сюда привозят даже на автомобилях. По их словам, люди не обращают внимания на то, что контейнеры предназначены для конкретного двора.

Как рассказывает одна из жительниц, ситуация порой выходит из-под контроля — мусор складируют хаотично, из-за чего на площадке неоднократно происходили возгорания. По ее словам, только за последнее время было зафиксировано четыре пожара.

Женщина отмечает, что иногда территория выглядит относительно чисто, однако чаще картина совсем иная — мусор лежит за пределами баков, а территория вокруг контейнеров захламлена.

Что говорят в отделе ЖКХ

В отделе ЖКХ акимата Костаная пояснили, что законодательство допускает совместное использование контейнерных площадок жителями и бизнесом — при условии, что это не создает проблем.

Предприниматели, по словам специалистов, обязаны вывозить картонную упаковку на специализированные пункты приема, а не складировать ее во дворах жилых домов.

В акимате также отметили, что число жалоб от горожан в последнее время заметно выросло. В Костанае насчитывается не менее 30 проблемных мусорных площадок. Их перечень уже передан в полицию.

Если ситуация не стабилизируется, площадки будут разделены. Совместно с отделом жилищных отношений планируется выдача предписаний предпринимателям с требованием оборудовать отдельные контейнерные зоны.

Предприниматели без договоров

В компании «Тазалык-2012» заявили, что часть предпринимателей вообще не заключает договоры на вывоз отходов. При этом наличие договора обязательно, независимо от того, с какой именно компанией он заключен.

По данным предприятия, сегодня только 30–35% юридических лиц города охвачены договорами с «Тазалык-2012». Остальные либо работают с другими компаниями, либо вовсе не оформляют договорные отношения, продолжая пользоваться общей контейнерной системой.

Проблема недостоверных данных о жильцах

Как пояснили в компании, количество контейнеров рассчитывается исходя из официального числа проживающих в доме. Однако фактически в квартирах часто живет больше людей, чем указано в договорах.

По официальным данным, в Костанае проживает более 270 тысяч человек (без учета студентов и приезжих), тогда как договоры на вывоз мусора заключены примерно на 220 тысяч пользователей. Разница в цифрах напрямую влияет на нагрузку на контейнерные площадки.

Особенно остро проблема проявляется в новых микрорайонах, где реальное число жителей значительно превышает зарегистрированные данные.

По мнению специалистов, решение вопроса возможно только при совместной ответственности бизнеса, управляющих компаний и самих жителей.

