Мусорный полигон в Костанае тушили 10 раз за месяц

Десять раз тушили полигон твердых бытовых отходов за этот месяц в Костанае. Жители ближайших микрорайонов постоянно жаловались на едкий смог, передает Tengrinews.kz со ссылкой на «Хабар 24».

Проверку санитарной защитной зоны провели эпидемиологи. По данным ведомства, переносить свалку на более дальнее расстояние от жилого массива не будут. Территориальные нормы не нарушены. При этом на полигоне продолжают работать экологи. В ближайшее время они дадут заключение по обращению с отходами.

Сейчас на полигоне устраняют последствия пожаров. В общей сложности огонь прошелся по 10 гектарам. Тлеющий мусор засыпают землей и песком. Но дальнейшие случаи возгораний здесь не исключают.

«Присутствует стекло. Я сам лично видел, как возгорается. Основная беда — батарейки сотовых телефонов. Бульдозер наезжает, она взрывается и загорается. Это и является летом основной причиной возгорания – аккумуляторы», — рассказал начальник полигона ТБО Али Самратов.

Только в мае отряды пожарной части тушить огонь на свалке выезжали 10 раз.

«Почти каждую смену мы туда выезжали, через день выезжали. Бывало, раз в неделю выезжали, ликвидировали пожар. Но она опять вспыхивает. Это уже не от человеческого фактора, а прямые солнечные лучи идут и как эффект лупы», — отметил старший пожарный спасатель СПЧ-1 Костаная Асет Сеилханов.

На смог и дым последний месяц больше всего жаловались жители новых микрорайонов Береке, Алтын Арман и Юбилейный. Из-за масштабной застройки жилые дома оказались по соседству с полигоном.

Санитарную защитную зону вокруг свалки проверили эпидемиологи. По нормативам она не должна быть меньше километра.

«По нашей последней проверке это было 1250 метров. Санитарная защитная зона по первому классу опасности соблюдена. Вопрос о переносе полигона в какое-то другое место не стоит», — заявил руководитель Управления санэпидконтроля по Костанаю Алмат Байкенов.

Близость домов и новых микрорайонов к полигону специалисты объясняют упрощением процедуры отвода земли. «Была комиссия по отводу земельных участков. В настоящее время согласно Предпринимательскому кодексу и другим изменениям в законодательстве эти комиссии аннулированы. Сейчас распределением земельных участков занимаются архитектура и земельный комитет, они исходят из экономической точки зрения», — добавил Алмат Байкенов.

Проверки экологов по обращению жителей на полигоне продолжаются. На объекты по сжиганию медицинских отходов и костей животных заявления не поступали. Итоги проверки экологи обещают озвучить в начале июня.

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