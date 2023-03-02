Мусоровоз насмерть сбил женщину в Костанайской области

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Факт дорожно-транспортного происшествия прокомментировали в пресс-службе ДП Костанайской области.
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В Рудном на пересечении ул. Ленина — Горняков водитель автомобиля «Камаз» (мусоровоз) совершил наезд на женщину которая переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе.
Женщина скончалась.
Начато досудебное расследование.
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