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Мусоровоз насмерть сбил женщину в Костанайской области

Фото из открытых источников

Факт дорожно-транспортного происшествия прокомментировали в пресс-службе ДП Костанайской области. 

В Рудном на пересечении ул. Ленина — Горняков водитель автомобиля «Камаз» (мусоровоз) совершил наезд на женщину которая переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе.

Женщина скончалась.

Начато досудебное расследование.

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