Мусульмане Казахстана отмечают Ораза айт (Ураза байрам, Ид аль-фитр) – праздник, знаменующий окончание священного месяца Рамадан, сообщает zakon.kz.

В этом году Ораза айт будет отмечаться 24, 25, 26 мая, который следует сразу за великим для мусульман постом в месяц Рамазан. Рамазан в этом году в начался 24 апреля.

У праздника нет точной даты, так как время самого месяца Рамадан определяется в зависимости от смены фаз луны. Начало нового месяца определяется на основе методологии международных астрономических исследовательских центров.

Торжественное богослужение в первый день Ид аль-фитр начинается примерно через 30-40 минут после восхода солнца (окончание времени утреннего намаза).

Слово «айт» означает «оплата». Мусульмане верят, что в Ораза айт Всевышний воздает и наделяет милостью человека за каждое его деяние и поклонение, совершенное в месяц поста и смирения Рамадан.

В день праздника считается благом встать рано утром, нарядно одеться и совершить айт-намаз. Нужно навестить и поздравить родителей, родственников и соседей и быть приветливыми со всеми.

Верующие поздравляют друг друга словами: «Ид мубарак!» (благословенного праздника!).

Однако с учетом сложившейся ситуации из-за пандемии коронавируса, в этом году Ораза айт весь мир вынужден отмечать дома.

Как сообщили в ДУМК, в этом году из-за пандемии коронавируса и в условиях карантинного режима Ораза айт намаз не будет проводиться в мечетях страны.

Согласно ханафитскому мазхабу читать Ораза айт намаз индивидуально дома некорректно. Однако во время айта как только поднимется солнце, каждый может прочитать в своем доме два или четыре ракаата молитвы. В случае если человек не знает наизусть, то может прочесть другие суры, — отметили в ДУМК.

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