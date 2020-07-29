Мужчина чуть не сорвался с балкона пятого этажа в Костанайской области — видео

Полицейские Аркалыка спасли мужчину, который чуть не сорвался с балкона пятого этажа. Об этом сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области

25 июля в дежурную часть управления полиции города Аркалыка поступило сообщение от очевидцев о том, что на карнизе балкона 5 этажа повис мужчина и просит о помощи. На место происшествия немедленно выехал авто патруль в составе старшего сержанта полиции Дюсебмай Сабитбеков, младшего лейтенанта Мурата Жамалиева, младшего лейтенанта полиции Асхата Кайндинова. Прибыв по указанному адресу стражи порядка увидели мужчину, который зацепился за перила и висел на балконе пятого этажа. Срочно поднявшись в квартиру полицейские вытащили мужчину.

«При выяснении обстоятельств полицейские узнали, что 61-летний мужчина вышел на балкон, ему стало плохо и он чуть не упал с высоты пятого этажа. Но ему удалось зацепится за перила балкона. В квартире находилась супруга и маленький внук. У женщины не хватило сил затащить мужа на балкон, она стала звать на помощь и позвонила в полицию»,- рассказали в пресс-службе ДП Костанайской области.

Со слов полицейского Мурата Жамалиева, сотрудники мгновенно оценили ситуацию, побежали на 5 этаж и вытащили мужчину, который чувствовал себя плохо.

«На все ушло несколько минут, главное, что он успел ухватиться за перила и у него хватило сил продержаться. Хотя трудно удержаться на весу. В такие минуты не раздумывая бросаешься на помощь», — говорит Мурат Жамалиев.

Супруга поблагодарила сотрудников полиции за оперативность и своевременную помощь.

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