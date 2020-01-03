Мужчина и ребенок погибли на трассе в Костанайской области

Как сообщает пресс-служба департамента полиции Костанайской области, 3 января на 15 км автодороги Костанай — Сарыколь произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей «ВАЗ 2170» и «Мицубиси Лансер».

44-летний водитель автомобиля «Мицубиси Лансер», двигаясь по направлению в Костанай, неправильно выбрав скоростной режим, наехал на колею.

«Он не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной ВАЗ, под управлением 33-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель ВАЗа скончался на месте происшествия, ребенок скончался при доставлении областную детскую больницу. За жизнь пассажира «Мицубиси Лансер» борются врачи», — сообщили в департаменте.

По факту ДТП начато досудебное расследование, назначены экспертизы. Полицейские призывают водителей строго соблюдать ПДД.

«Правила дорожного движения не должны быть пустым звуком для участников дорожного движения. Пренебрегая ими, водители зачастую рискуют не только своей, но и жизнью своих пассажиров, в том числе детей. В связи с выпадением снега и образования гололедицы необходимо быть максимально бдительными. Также избегать агрессивной езды, не допускать резких маневров движения, соблюдать скоростной режим. Игнорирование ПДД зачастую приводит к различным дорожно-транспортным происшествиям», — отметили в департаменте полиции.