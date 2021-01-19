Два человека погибли при пожаре в Костанайской области

18 января в 07:34 часов на пульт 101 поступил звонок о пожаре в поселке Тобол района Б. Майлина.

После пожара в жилом доме на улице Казахская огнеборцы обнаружили два обгоревших трупа. В доме проживал мужчина, инвалид 1962 года рождения и его сожительница 1983 года рождения. Они состояли на профилактическом учете в органах полиции, злоупотребляли спиртными напитками. Жильцы отапливали дом с помощью электрической плиты, которая находилась в спальной комнате. Здесь же горели мебель и домашние вещи. Площадь пожара составила порядка 8 квадратных метров.

Горящий дом был потушен в 08:26 часов. В тушении огня участвовали 2 единицы спецтехники и 9 человек личного состава пожарного поста № 17 поселка Тобол и ПЧ-16 села Айет.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки в электрической плите. Назначена судебно-медицинская экспертиза. На месте пожара работают специалисты испытательной пожарной лаборатории.

Ранее, 24 ноября 2020 года, сотрудники Отдела по ЧС района Б. Майлина в ходе адресной профилактической работы с гражданами, проживавшими по указанному адресу, провели противопожарный инструктаж и вручили памятки.

Пренебрежение правилами пожарной безопасности при применении электрических приборов нередко приводит к пожарам, к гибели людей и безвозвратным потерям от огня.

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