Мужчина из-за ссоры с сожительницей «заминировал» поезд

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5 ноября на станцию Есиль Акмолинской области в 00.33 часов прибыл пассажирский поезд №43 сообщением Алматы-Костанай.
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До этого на пульт 102 поступил телефонный звонок о минировании поезда. Номер телефона определили сразу же. Была немедленно произведена эвакуация людей с перрона и вокзала станции Есиль, передает 716.kz
На место прибыли службы экстренного реагирования. Произведён осмотр всех пассажирских вагонов. Подозрительных предметов не обнаружено.
Выяснилось, что в одном из вагонов в Костанай ехала 22-летняя девушка с маленьким сыном.
В ходе опроса женщины установлено, что телефонное сообщение о минировании поезда мог сделать ее бывший сожитель, с которым она поругалась в поезде.
Она показала переписку, где он писал, что остановит поезд, в котором она едет вместе с их годовалым сыном.
Возобновление движения поезда начато 5 ноября в 01.40 часов.
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