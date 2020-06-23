Мужчина, которого сбил автобус в Костанае, умер в больнице

В редакцию Алау обратилась Татьяна Тесленко. Ее 36-летнего родного брата Василия Дозморова сбили на пешеходном переходе в Костанае.

ДТП произошло 19 мая около 20:00 на улице Абая. Татьяна Тесленко вместе с братом Василием Дозморовым и снохой Светланой Мерзаевой возвращались с работы на дачи «Садовод».

«Все было нормально, шли разговаривали. Хотели перейти дорогу в районе ГАИ на светофоре по регулируемому пешеходному переходу. Ждали, когда загорится зеленый сигнал, оставались считанные секунды и Василий сделал шаг вперед. Для водителей горел уже желтый. На большой скорости летел автобус №3, как позже сообщили в полиции скорость была 23 километра в час, но мчался он больше, чем 23 километра. Автобус сбил его зеркалом, брат упал и ударился головой об бордюр»,- говорит Татьяна Тесленко.

Со слов Татьяны, была большая потеря крови. Пострадавшего отвезли сначала в детскую больницу, а оттуда в городскую. Там сделали снимки, сказали, что поврежден череп, височная кость, глазная кость и перелом челюсти.

«Василий пробыл в реанимации три дня. На третий день вышел из комы, отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, еще два дня наблюдали в реанимации, позже перевели в отделение нейрохирургии. 4 июня я разговаривала с ним по видео связи, шел на поправку, но опухоль не спадала. Был слегка неадекватен, но соображал и все понимал. 5 июня позвонил врач, сказал, что Василий самостоятельно вставал с кровати, упал и посинел, его увезли в реанимацию. Через 40 минут позвонили с реанимации, сказали что спасти не удалось»,- рассказала Татьяна Тесленко.

Татьяна утверждает, что за все время, пока Василий находился в больнице, водитель автобуса не интересовался здоровьем ее брата и не связывался с родственниками.

«Звонили водителю автобуса, что человек скончался. Попросили о помощи с похоронами, он сказал, что считает себя невиновным и у него нет денег. За все время никак не связывался с родственниками. Вскрытие показало множественный перелом черепа и что лопнул легочный тромб. Расследование стоит на месте, видеорегистратор, со слов сотрудников полиции, не открывается, видео забрать не могут»,- сообщила Татьяна Тесленко.

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