Мужчина напал на 12-летнего мальчика в Костанае

Мужчина напал на 12-летнего ребенка в Костанае. Нападавший был задержан полицией.

Об инциденте мама мальчика с ником gerashchenko.yana написала на своей странице в Инстаграм аккаунте. С ее слов, причиной такой агрессии стала выкинутая в урну бумажка, которую ветер принес от мусорки к дому.

«Сегодня, 16 июня, сосед — взрослый мужчина, находясь в алкогольном опьянении избил моего 12-летнего сына. Причина? Из-за бумажки, с моим адресом и фамилией, выкинутой в общественную мусорку, и ветер её принес от мусорки к дому. Где наш же сосед работает дворником. Дети находились дома одни, постучал сосед, они открыли. Он выволок Ярослава из квартиры на улицу, и стал избивать. Спас сосед, который вмешался. Вызвали полицию, он кидался на них, проявлял агрессию, неадекватность, и нарушение закона. Так же он вёл себя и с моим ребенком. Нападение на несовершеннолетнего, избиение, нанесение телесных повреждений. Скорая разводила руками, что ну нет же тяжких повреждений, значит госпитализация не нужна. Факт — в том, что на ребенка напал взрослый. Через 3 часа его отпустили. И теперь он грозит нашей семье»,- написала женщина в Инстаграм.

Информацию об этом подтвердили и прокомментировали в пресс-службе ДП Костанайской области.

«Мужчина был доставлен полицейскими в опорный пункт полиции, где в отношении него собран материал по статье 73 часть 1 КоАП РК, затем он был помещен в медвытрезвитель, а оттуда отпущен домой. Для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью ребёнка назначена экспертиза, по результатам которой материал будет направлен в суд. Кроме того, будет дана правовая оценка действиям нарушителя в части воспрепятствования законным требованиям сотрудников полиции»,- сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

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