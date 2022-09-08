Мужчина обворовал магазин цифровой техники — ДП Костанайской области

В Костанайской области 29-летний мужчина проник в магазин цифровой техники и ремонта.

Общая сумма ущерба составила почти 1 миллион тенге.

С заявлением о краже в отдел полиции Карабалыкского района обратился местный индивидуальный предприниматель. Он сообщил, что неизвестные путем срыва навесного замка и отжатия пластиковой двери, незаконно проникли в магазин. На место происшествия выехали полицейские.

«Потерпевший пояснил, что на витрине стояли ноутбуки, сотовые телефоны, принтера, на ремонте находились мобильные устройства клиентов, а в кассе было более 100 тысяч тенге. Магазин не оборудован камерами видеонаблюдения. Злоумышленник был очень осторожен – нигде не оставил «пальчиков» и следов. Осмотрев место преступления, наши сотрудники обнаружили знакомый почерк. В тот же день «по горячим» следам был задержан сельчанин, который ранее привлекался к отвественности за аналогичные правонарушения», — поясняет заместитель начальника отдела Карабалыкского района Максим Греков.

Подозреваемый закопал ворованные 6 ноутбуков и 2 сотовых телефона в землю недалеко от дома. Вещественные доказательства изъяты и переданы владельцу магазина, который выразил благодарность за профессионализм сотрудникам полиции.

Возбуждено уголовное дело по ст.188, ч.3 УК РК. Карабалыкчанину грозит до 5 лет лишения свободы.

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